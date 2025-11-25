ЗАРЕЖДАНЕ...
Плащаме "Синя зона" в Благоевград и чрез приложения за онлайн банкиране
Целта е шофьорите да бъдат улеснени и да имат още една опция за бърз и удобен начин за плащане.
В момента услугата е достъпна през Обединена българска банка, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Инвестбанк и Общинска банка.
В процес на сертификация са и други банкови институции, което ще позволи на повече шофьори да използват онлайн банкиране за плащане в Зоната за платено паркиране.
Едно от основните предимства на този метод е, че не се начисляват допълнителни такси от мобилните оператори, каквито се плащат при SMS, например. Новият начин на плащане е част от поетапното модернизиране на системата за паркиране в града.
Към момента паркирането в периметъра на Зоната може да се заплати и чрез служители на "Паркинги и гаражи“, чрез SMS на номер 1373 или чрез мобилното приложение PayPark.
