Почасовият престой в Зоната за платено паркиране в Благоевград вече може да се заплаща и чрез приложения за онлайн банкиране.Целта е шофьорите да бъдат улеснени и да имат още една опция за бърз и удобен начин за плащане.В момента услугата е достъпна през Обединена българска банка, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Инвестбанк и Общинска банка.В процес на сертификация са и други банкови институции, което ще позволи на повече шофьори да използват онлайн банкиране за плащане в Зоната за платено паркиране.Едно от основните предимства на този метод е, че не се начисляват допълнителни такси от мобилните оператори, каквито се плащат при SMS, например. Новият начин на плащане е част от поетапното модернизиране на системата за паркиране в града.Към момента паркирането в периметъра на Зоната може да се заплати и чрез служители на "Паркинги и гаражи“, чрез SMS на номер 1373 или чрез мобилното приложение PayPark.