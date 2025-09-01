ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Пияни шофьори заливат пътищата в Благоевградско
На 29 август вечерта в село Лозеница е спрян 65-годишен мъж от София с 1,83 промила алкохол. Малко след полунощ на следващия ден в село Корница е засечен 39-годишен местен жител с 1,77 промила.
Същата сутрин в Благоевград, на улица "Яне Сандански“, 39-годишен мотоциклетист е хванат с 1,85 промила. По-късно, около 16:15 часа, по главен път Е-79 между Кресна и Благоевград, 47-годишен чужденец е управлявал автомобил с 1,56 промила.
Вечерта в Разлог полицейски патрул е спрял 40-годишен местен жител, който карал велосипед с монтиран двигател и 1,95 промила в издишания въздух.
Малко преди полунощ в село Черниче е задържан 39-годишен мъж от село Полето с рекордните 2,87 промила.
На 31 август вечерта пък по пътя между селата Корница и Лъжница е спрян 31-годишен жител на Корница, който не притежавал шофьорска книжка и управлявал след употреба на алкохол, като пробата му отчела 1,77 промила.
По всички случаи са образувани досъдебни производства, а проверките на органите на реда продължават.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: