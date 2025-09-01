Пияни шофьори заливат пътищата в Благоевградско

© Само за няколко дни полицейски служители от ОДМВР-Благоевград установиха поредица от водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол.



На 29 август вечерта в село Лозеница е спрян 65-годишен мъж от София с 1,83 промила алкохол. Малко след полунощ на следващия ден в село Корница е засечен 39-годишен местен жител с 1,77 промила.



Същата сутрин в Благоевград, на улица "Яне Сандански“, 39-годишен мотоциклетист е хванат с 1,85 промила. По-късно, около 16:15 часа, по главен път Е-79 между Кресна и Благоевград, 47-годишен чужденец е управлявал автомобил с 1,56 промила.



Вечерта в Разлог полицейски патрул е спрял 40-годишен местен жител, който карал велосипед с монтиран двигател и 1,95 промила в издишания въздух.



Малко преди полунощ в село Черниче е задържан 39-годишен мъж от село Полето с рекордните 2,87 промила.



На 31 август вечерта пък по пътя между селата Корница и Лъжница е спрян 31-годишен жител на Корница, който не притежавал шофьорска книжка и управлявал след употреба на алкохол, като пробата му отчела 1,77 промила.



По всички случаи са образувани досъдебни производства, а проверките на органите на реда продължават.