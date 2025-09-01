Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Пияни шофьори заливат пътищата в Благоевградско
Автор: Георги Кирилов 12:44Коментари (0)47
©
Само за няколко дни полицейски служители от ОДМВР-Благоевград установиха поредица от водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол.

На 29 август вечерта в село Лозеница е спрян 65-годишен мъж от София с 1,83 промила алкохол. Малко след полунощ на следващия ден в село Корница е засечен 39-годишен местен жител с 1,77 промила.

Същата сутрин в Благоевград, на улица "Яне Сандански“, 39-годишен мотоциклетист е хванат с 1,85 промила. По-късно, около 16:15 часа, по главен път Е-79 между Кресна и Благоевград, 47-годишен чужденец е управлявал автомобил с 1,56 промила.

Вечерта в Разлог полицейски патрул е спрял 40-годишен местен жител, който карал велосипед с монтиран двигател и 1,95 промила в издишания въздух.

Малко преди полунощ в село Черниче е задържан 39-годишен мъж от село Полето с рекордните 2,87 промила.

На 31 август вечерта пък по пътя между селата Корница и Лъжница е спрян 31-годишен жител на Корница, който не притежавал шофьорска книжка и управлявал след употреба на алкохол, като пробата му отчела 1,77 промила.

По всички случаи са образувани досъдебни производства, а проверките на органите на реда продължават.

Още по темата: общо новини по темата: 96
29.08.2025 Адвокат Буенова: 40% от полевите тестове за наркотици, използвани от полицията, са невалидни
29.08.2025 Мъж завежда дело срещу МВР заради фалшиво положителен тест за наркотици
26.08.2025 Белезници за нарушители на пътя в Кюстендилско
21.08.2025 Българка: Килията беше тъмна, мрачна, с метални легла. Миришеше на урина!
15.08.2025 На 53 години, на амфетамини и зад волана на влекач с ремарке и спукана гума – хванаха го на "Струма" и вече е с белезници
15.08.2025 Адвокат: 10 години затвор за шофьор, причинил смърт, защото му е прилошало. Същото наказание е за пияните и дрогираните
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
08:15 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
10:43 / 30.08.2025
Актуални теми
Грипна епидемия обхвана страната
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: