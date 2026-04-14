През последните дни в Благоевградско бяха регистрирани множество инциденти, свързани с шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от институциите.

От 10 април до 13 април 2026 година, органите на реда задържаха шестима шофьори, които управлявали автомобилите си под въздействието на алкохол, надвишаващ допустимите норми.

На 10 април 2026 година, 28-годишен мъж от с. Коларово е бил засечен да управлява "БМВ" с 2,60 промила алкохол в издишания въздух. На същия ден, в гр. Благоевград, 58-годишен мъж е бил хванат да шофира "Фолксваген Голф" с 1,45 промила. Неправоспособен 41-годишен водач от с. Баничан също е бил задържан на същата дата, управлявайки "БМВ" с 3,03 промила алкохол в кръвта.

На 11 април 2026 година, в Благоевград, 62-годишен мъж е управлявал "Ауди" с 2,16 промила алкохол в издишания въздух. На следващия ден, 12 април, 26-годишна жена от Разлог е била заловена да шофира "Ауди" с 1,22 промила алкохол, а 46-годишен мъж от Бургас е шофирал "БМВ" с 1,28 промила. На 13 април 2026 година, 51-годишен мъж от с. Дебрен е управлявал "Мицубиши Паджеро" с 1,23 промила.

Всички шофьори са задържани и срещу тях са образувани досъдебни производства.

Оперативна обстановка в Благоевград

От 10 април до 14 април 2026 година в Районната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Благоевград са регистрирани 30 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 21 пожара, като два от тях са нанесли материални щети. Извършени са 8 спасителни дейности, а един сигнал се е оказал лъжлив. За щастие, няма пострадали граждани.

Пожар в Благоевград

На 11 април 2026 година, около 05:12 часа, е възникнал пожар в лек автомобил "Ауди", паркиран пред вход на жилищна сграда в Благоевград. Пожарът е бил овладян от два екипа на Регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Благоевград. Нанесените щети се разследват.