тежката катастрофа край Благоевград, станала около 19:50 часа вчера в района на Бело поле, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.
От полицията уточниха, че катастрофата е с материални щети. При нея лек автомобил, управляван от 35-годишен мъж от село Стоб, област Кюстендил, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е приближил и блъснал в задната му част, движещ се пред него друг лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж от град Кюстендил.
На двамата водачи са извършени медицински прегледи, като не са констатирани сериозни наранявания. Направени са им проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите за употреба на наркотици са отрицателни, пробата за употреба на алкохол на 25-годишния водач е отрицателна, а тази на водача на лекия автомобил "Ауди“ е отчела наличие на 1,19 промила.
По случая е образувано досъдебно производство.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.