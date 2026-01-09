След коледното обръщение към феновете, Пирин Благоевград прави следващата логична крачка напред за старт на 2026 г. Клубът официално има нов собственик. Това е предприемачът Адриан Юриев. В европейския и световния футбол подобни моменти често са отправна точка за дългосрочни проекти, зад които стои не просто капитал, а лична мотивация, страст към спорта и визия за развитие. Именно с такава нагласа Адриан Юриев поема ангажимента към Пирин Благоевград.Пирин Благоевград не е просто футболен клуб. Той носи вековна история, силна идентичност и поколения привърженици, които през годините са доказали, че зелено-бялото е принадлежност, а не мимолетен символ. Именно тази тежест на емблемата и тази връзка с града са в основата на решението на Адриан Юриев да поеме клуба с ясното съзнание, че подобен ангажимент изисква отговорност, дисциплина и дългосрочна визия."Футболът е едно от малкото неща, които могат да обединяват хората истински. В България обаче твърде дълго време забравихме как се създават футболисти, а не просто как се купуват готови решения“, споделя Юриев.Той изтъкна, че мисията му е историята на Пирин да бъде защитена и продължена по правилния начин, при това "не чрез празни обещания, а чрез изграждане на стабилна структура и развитие, които постепенно да върнат клуба там, където заслужава“.Новият собственик на Пирин Благоевград заявява ясна амбиция клубът да се развива по модел, отговарящ на съвременния футбол. "За нас доброто управление, технологиите и спортната идея вървят ръка за ръка“, добавя Юриев.Той изтъкна, че визията му включва внедряване на иновации в ключови направления, дигитализация на вътрешните процеси, модерна и честна комуникация с фенове и партньори, изграждане на устойчива спонсорска среда и дългосрочни решения около клуба. "А в основата на всичко стои теренът“, подчерта той и добави, че плановете му включват работа по отношение на развитието на кадри.Най-важната иновация ще бъде налагането на млади играчи, които да показват, че българският футбол има качество, потенциал и бъдеще. Пирин трябва да бъде място, където се създават играчи, а не просто се използват готови решения.Централна част от стратегията на новия собственик е свързана с изграждането на стабилна и работеща спортна структура с фокус върху младите. Приоритетите са ясно очертани: "развитие на детско-юношеската школа, привличане на таланти в юношеските формации и постепенно налагане на млади футболисти в първия отбор. Всичко това трябва да изгради разпознаваема футболна идентичност. Пирин трябва да бъде клуб, който създава футболисти. Искам млади играчи, които да растат тук, да приемат емблемата като чест и отговорност и да показват, че в България има качество и бъдеще във футбола“, споделя Юриев. Собственикът допълни, че този подход изисква време, търпение и последователност, но именно той дава реални шансове за устойчиво развитие – както на терена, така и извън него.В своето изявление Юриев добави: "Използвам възможността да изразява искрена признателност от името на ПФК Пирин Благоевград към бившите собственици на клуба, които дори след оттеглянето си продължават да стоят зад него и са поели ангажимент за погасяване на натрупаните задължения. Това е акт на чест и отговорност, какъвто рядко се среща в българския футбол и който заслужава уважение.“След уреждането на тези ангажименти клубът ще може да насочи цялата си енергия към бъдещето – към спортно-техническа стабилност, по-силна школа, по-добра организация и дългосрочна стратегия, която да осигури спокойствие, доверие и растеж.Юриев обяви: "Пирин е силен, когато градът е зад него. Призовавам всички - привърженици, семейства, деца, бизнес и институции - да бъдат до отбора. Защото единственият начин Пирин да успява е с подкрепата на хората, които го обичат. Клубът съществува благодарение на своите фенове. Ние ще продължаваме да разчитаме на тяхната вярност, глас, емоция и присъствие. Без подкрепата на всеки един човек, който носи Пирин в сърцето си, този клуб не може да бъде това, което е.“Новият собственик отправи и директно послание към всички, за които Пирин е повече от футболен клуб: "Знам, че доверието се печели с действия, не с думи. Искам да благодаря на феновете и на хората от региона за търпението и подкрепата. Пирин има дух, история и бъдеще и вярвам, че заедно можем да го изградим стъпка по стъпка.“Адриан Юриев е предприемач с активна дейност в България и Обединените арабски емирства. Той е основател и изпълнителен директор на компании в сферата на недвижимите имоти, строителството и технологичните услуги, сред които YPI.bg, YPI.ae, Luoneo.bg, Luoneo.com и Азур Хоумс АД. В професионалната си кариера Юриев натрупва опит в корпоративното управление, финансовото планиране, инвестиционния анализ и изграждането на устойчиви бизнес модели – подход, който пренася и в новата си роля в Пирин, с фокус върху стабилност, ясни правила и последователни действия.