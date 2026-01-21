Вълнуваща и празнична церемония, посветена на спортните постижения, събра изявени спортисти – личности, които с постоянство, талант и отдаденост прославят името на град Сандански и не спират да добавят нови успехи към своята визитка.Кметът на община Сандански Атанас Стоянов и легендата на българския футбол Красимир Балъков отправиха своите поздравления към всички отличени и участници за постигнатите резултати, с които общината с право се гордее.Тази вечер спортните постижения се превърнаха в истински празник, а най-добрите получиха заслужено признание.Спортист на 2025 г. е Петър Мицин от Плувен клуб "Вихрен" - Европейски шампион на Европейско първенство в Словакия, национален рекордьор, седми на Световното първенство в Сингапур, национален шампион на ДЛОП - Бургас и София и ДОП - Пловдив.Второ място спечели Лидия Златкова от КИБИ "Спартак" завоюлава втори места на Националната купа по Шотокан Карате до -Пловдив и Габрово, трето място на Държавния шампионат в Пловдив, второ място шотокан карате до на обединените нации -Световен карате шампионат - Полша и две първи места на Първенство по шотокан карате до в Пловдив.Трето място завоюва Калина Гамишева от Плувен клуб "Вихрен" - национален рекордьор, първо място на ДЛОП - София, девето място на Международен турнир - Лимасол.Пръв сред равни и треньор на годината стана Николай Вакареев - ПЛУВЕН КЛУБ "ВИХРЕН". Втори е Борислав Кьосев - ОФК "ВИХРЕН", а трети - Кирил Хаджийски - СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "БИ РИАЛ".При децата до 15 години, първо място спечели Яна Ангелова - Плувен клуб "Вихрен", второ - Ася Златинска- Плувен клуб "Вихрен" и трето - Владимира Цулева - Плувен клуб "Сандански".С титлата ОТБОР НА 2025 г. се окичиха Плувен клуб "Вихрен". Втори станаха ОФК "Вихрен", трети - Плувен клуб "Сандански".Тази година спортистите бяха наградени и в направление колективни спортове:До 15 год. колективни спортове първо място спечели Иван Чакъров -ФК "Сандански, второ - Илия Янков - БК "Вихрен", трето - Тихомир Миланов и Мартин Галинов - ОФК "Вихрен".Спортист на годината от колективен спорт стана Дани Манолев от ОФК "Вихрен", а второ място спечели Алекс Тренков отново от ОФК "Вихрен".Като официални гости на церемонията, с благодарност, кметът на община Сандански - Атанас Стоянов награди Красимир Балъков - футболна легенда, част от звездния национален отбор по футбол, прославили България на Световното първенство в САЩ’ 94 г., Армен Назарян – двукратен олимпийски шампион, един от символите на българската борба, Цветелина Кирилова – национална рекордьорка на 1000 метра в зала и полуфиналистка на 400 метра с препятствия на Олимпийски игри и Световно първенство, Невяна Владинова – едно от златните момичета на българската художествена гимнастика. Понастоящем - вицепрезидент на БФХГ и Илиян Мицански - футболист в националния отбор на България от 2010 до 2015 г., едно от най-разпознаваемите имена в съвременния български футбол и наш съгражданин.Бяха връчени и специални награди за треньори и спортисти, които са вдъхновение и пример със своите високи постижения и успехи!Спортистът на годината Петър Мицин получи и специални награди от Български спортен тотализатор и "Дестинация Сандански".Спортът ни събира и вдъхновява, а постигнатите успехи ни дават сили да вървим напред. Тази вечер отново показа, че Сандански има повод за гордост!