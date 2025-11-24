По време на редовната сесия на Общински съвет - Петрич, положиха клетва петима новоизбрани общински съветници от листата на ПП ГЕРБ: Пламен Делев, Светослав Шарков, Велик Личков, Димитър Маникатов и Тодор Йовчев, след като досегашните колеги изпълниха поетия преди две години ангажимент за ротация.Идеята на тази ротация е да даде възможност на повече представители на екипа да станат общински съветници, да се осигури приемственост и да се придобие по-широк практически опит в работата на местното самоуправление."Изказваме искрена благодарност към досегашните общински съветници Костадин Чаров, Янко Стоянов, Живко Захов, Кирил Бойчев и Гергана Петкова за професионализма, отдадеността и последователната им работа през изминалия период. Пожелаваме успех на новите членове на състава", съобщиха от ГЕРБ- Петрич.