Петима нови съветници положиха клетва в Петрич
Идеята на тази ротация е да даде възможност на повече представители на екипа да станат общински съветници, да се осигури приемственост и да се придобие по-широк практически опит в работата на местното самоуправление.
"Изказваме искрена благодарност към досегашните общински съветници Костадин Чаров, Янко Стоянов, Живко Захов, Кирил Бойчев и Гергана Петкова за професионализма, отдадеността и последователната им работа през изминалия период. Пожелаваме успех на новите членове на състава", съобщиха от ГЕРБ- Петрич.
