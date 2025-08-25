Пет телевизии и три радиостанции ще излъчват на живо "Пирин Фолк" Сандански 2025

© Пет телевизии и три радиостанции ще излъчват на живо 33-то издание на фестивала "Пирин Фолк“ Сандански 2025. До старта на престижния музикален форум остават броени дни, а организаторите обещават впечатляващ спектакъл. Събитието отново заявява позицията си на едно от най-силно отразяваните музикални прояви в страната, като зрителите и слушателите ще могат да го проследят по пет национални телевизионни канала, три радиостанции, както и онлайн.



Фестивалът ще бъде излъчван по БНТ 1, БНТ 4, ФЕН ФОЛК ТВ, ФЕН ТВ и ЕKids. Радио излъчване ще осигурят програма "Христо Ботев“ на БНР, радио Зорана и радио Белла. Всички издания ще бъдат достъпни и за зрителите по света чрез официалния YouTube канал на Фен Фолк ТВ.



Програмата започва на 29 август (петък) с "Детски Пирин Фолк“, който ще се предава по ФЕН ФОЛК ТВ, ФЕН ТВ, БНТ 4 и ЕKids, както и по радио Зорана и радио Белла. На 30 август (събота) зрителите ще могат да гледат конкурса за изпълнителско изкуство по ФЕН ФОЛК ТВ, ФЕН ТВ и БНТ 4, а радиослушателите – по радио Зорана и радио Белла. На 31 август (неделя) е конкурсът за авторска македонска песен, който ще бъде предаван по БНТ 1, БНТ 4, ФЕН ФОЛК ТВ и ФЕН ТВ, както и по програма "Христо Ботев“ на БНР, радио Зорана и радио Белла. Началният час на живото излъчване и в трите вечери е 20:45 ч.



Публиката ще има възможност да се наслади и на рециталите на гост-изпълнители: на 29 август ще излязат на сцената Володя Стоянов, Радостина Николова и Стоян Петков, на 30 август – Ива и Велислава Костадинови и Юри Крумов, а на 31 август – Гуна Иванова и Райко Кирилов.



Билети за фестивала могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и в Туристическия информационен център – Сандански. Организатори на "Пирин Фолк“ Сандански 2025 са Община Сандански, Фен Фолк ТВ и Мюзик Медия Клъстер.