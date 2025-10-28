Новини
Пет фирми в надпревара за ремонта на благоевградската зала "Яворов"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:18
©
Пет фирми са подали документи за участие в обществена поръчка за обновяване на зала "Пейо Яворов“. Предвижда се подмяна на всички 530 седалки и настилката в нея, което ще подобри условията и комфорта за посетителите.

Прогнозната стойност, заложена от възложителя, е 267 604,17 лева без ДДС.

Интерес към процедурата са декларирали “Престиж Бизнес-93" ООД, “Никмар 9900" ЕООД, “Кар Строй" ЕООД, “Панов" ЕООД, “ПИП Електроникс" ЕООД.

Офертите на кандидатите бяха отворени днес от конкурсна комисия. Предстои те да бъдат разгледани по допустимост, след което ще се премине към отваряне на цени, а на следващ етап и към сключване на договор.

Реновирането е част от усилията на Общината за модернизиране на културната инфраструктура и осигуряване на по-комфортна среда за жителите и гостите на града.

Зала "Пейо Яворов“ е дом на множество културни събития, сред които концерти и театрални постановки.






Все още няма коментари към статията.
