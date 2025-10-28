ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Пет фирми в надпревара за ремонта на благоевградската зала "Яворов"
Прогнозната стойност, заложена от възложителя, е 267 604,17 лева без ДДС.
Интерес към процедурата са декларирали “Престиж Бизнес-93" ООД, “Никмар 9900" ЕООД, “Кар Строй" ЕООД, “Панов" ЕООД, “ПИП Електроникс" ЕООД.
Офертите на кандидатите бяха отворени днес от конкурсна комисия. Предстои те да бъдат разгледани по допустимост, след което ще се премине към отваряне на цени, а на следващ етап и към сключване на договор.
Реновирането е част от усилията на Общината за модернизиране на културната инфраструктура и осигуряване на по-комфортна среда за жителите и гостите на града.
Зала "Пейо Яворов“ е дом на множество културни събития, сред които концерти и театрални постановки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: