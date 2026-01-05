ЗАРЕЖДАНЕ...
Пчеларите в Кюстендилско влизат в новата година с битка за оцеляване
"Пчелите са зависими от състоянието на един истински завод на открито – температури, влажност, наличие на нектар и прашец. Ако липсва някой от тези фактори, целият процес се нарушава“, обясни Стоицов.
Според него 2025 година е била изключително тежка за сектора. Повечето пчелари в региона са работили на загуба, като млади стопани са се отказали от дейността си и са продали между 80 и 100 пчелни семейства заедно с кошерите. Част от пчеларите любители също са прекратили дейността си, а трима души официално са напуснали браншовия пчеларски съюз в града.
"За да оцелее едно пчелно семейство през зима с редуване на топло и студено време, са необходими поне три килограма храна. След това идват борбата с агресорите, подмяната на восъчните основи и редица други разходи. Ако пчеларят няма допълнителни доходи, стопанството бързо се ликвидира“, обясни още Стоицов.
Най-възрастният регистриран пчелар в Кюстендил е 91-годишната бивша учителка Райка Дайнова. Тя стопанисва два пчелина – в селата Търсино и Таваличево, с по 20 до 30 пчелни семейства във всеки.
Очакванията са през 2026 година цената на истинския мед да бъде между 9 и 10 евро. Според пчеларите той може да бъде разпознат от фалшивия по етикета – при имитиращите продукти в състава с дребен шрифт често е изписано наличие на фруктоза.
"През настоящата година ще работим с надеждата пчелните семейства да оцелеят и да има по-добри добиви. След това ще мислим за приходи. Нужно е да се ограничи нелегалната конкуренция и държавата да обърне повече внимание на производителите на истински мед“, обобщи Тихомир Стоицов.
