Партиите смениха повече от половината си членове в СИК-овете в Благоевградско?
По-различно ли ще бъде този път?
Непосредствено преди парламентраните избори през октомври 2024 г. членове на секционни комисии масово отказаха да участват в процеса.
Мартин Бусаров - председател на РИК-Благоевград (27 октомври 2024 г.): "Сутринта не се явиха близо 70 члена, председатели и секретари на комисии от цялата област, като 45 от тях са само в община Благоевград."
Така партиите смениха повече от половината си членове в СИК-овете в Благоевградско.
Дафинка Бойчева, член на СИК в Благоевград: "Идват толкова неподготвени хора, че самите те се чувстват неудобно. Каквато и задача да му възложи председателят, той не може да я изпълни. Даже имаше член от комисията, който не беше дошъл."
В избирателната секция на Валери Николов проблемът бил по-различен.
Валери Николов, член на СИК в Благоевград: "Един от членовете беше сменен вечерта и на другия ден имах двама за една и съща позиция. След проверка през РИК се оказа, че втория е официалният и първият... беше в коренно различна секция и дори беше председател там."
Обяснението на дългогодишните участници в комисиите:
Дафинка Бойчева, член на СИК в Благоевград: "Много грозно може да прозвучи, но една част от тях идват само за парите. Тези хора нямат никакъв ценз, те не са работили с документи, даже нямат и отговорността към съответната политическа партия."
Мистериозна болест повали и 70% от първоначално назначените хора в комисите в Хасково на последния вот. Затова от Централната избирателна комисия предложили промени.
Добромир Якимов, председател на РИК - Хасково през 2024 година: "Отправи предложение до Народното събрание, но доколкото знам, това не е прието като предложение. Става въпрос да се ограничи срокът до когато могат да се правят безконтролни замени. И за мен удачно е поне 2-3 седмици преди това да е крайният срок на замените."
Валери Николов, член на СИК в Благоевград: "Въпросът е дали партиите искат да го променят това нещо, защото всичко идва от партиите. Партиите пращат тези хора. И ако партиите искат наистина да се проведат едни честни избори, ще пратят хора, които наистина ще свършат работата."
Правилата, по които се назначават комисиите, остават същите и за вота през април. Но тепърва ЦИК ще дава указания как ще става смяната на членовете им.
