ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Парк "Македония" се превърна в открит киносалон в първата вечер на "Лятно кино под звездите"
Следващите две вечери продължават с прожекции на биографични филми за значими личности.
Тази вечер на открито ще можете да гледате филма "Гунди – Легенда за любовта“, посветен на живота и кариерата на футболиста Георги Аспарухов.
На 23 август публиката ще посрещне документалния филм "Моралът е доброто“, който представя живота и делото на юриста и преподавателя Кристиан Таков.
Прожекциите започват в 20:30 часа и са с вход свободен.
Събитието се организира от Община Благоевград с подкрепата на "Виваком България“ и "Карлсберг България“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: