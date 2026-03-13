Николай Куколев бе сред гостите на XV панаир на учебно-тренировъчните предприятия "Учене чрез действие“, на който учениците от 11 клас на ПГИ "Иван Илиев“ представиха своята практическа подготовка, направиха първите си професионални стъпки като представиха резултата от своя труд.
Единадесетокласниците демонстрираха умения за водене на бизнес преговори и сключване на търговски сделки на специално обособени щандове на учебно-тренировъчните фирми.
Директорът на ПГИ "Иван Илиев“ – госпожа Гергана Узунова откри официално събитието с приветствие като отбеляза, че събитието е прекрасна възможност учениците да демонстрират познания и умения, придобити в училище, да се докоснат до реалната бизнес среда и да приложат наученото на практика.
Към учениците се обърна и областният управител г-н Куколев, който ги поздрави за положения труд и подчерта, че подобни събития са доказателство, че учениците не само усвояват знания, но и умеят да ги прилагат на практика.
Училищният панаир бе посетен и от ученици от основните училища в града.
