Паметна плоча на композитора Георги Щерев Стоянов ще бъде поставена в кв. "Вароша"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:24
Паметна плоча на композитора Георги Щерев Стоянов ще бъде поставена в кв. "Вароша“. Това реши Общински съвет - Благоевград на днешното заседание по предложение на Инициативния комитет по повод 100 години от рождението на бележития диригент.

Паметният знак ще бъде монтиран на външната страна на оградата на двора на Къща "Математика“ в кв. "Вароша“, където маестрото е живял в периода 1959–1973 г.

Решението подчертава значимостта на неговата личност и творчество и изразява признателността на благоевградската общественост към огромния му принос за развитието на музикалната и културна среда на града.

Маестро Георги Щерев Стоянов (1924–2017) е уважаван български диригент, музикант, оркестрант и преподавател, роден в тогавашната Горна Джумая.

Той посвещава над 60 години на Китаро-мандолинния оркестър "Пирински звуци“ към Народно читалище "Никола Вапцаров-1866“, възпитавайки поколения млади музиканти и оставяйки дълбока следа в културния живот на Благоевград. За своя принос е удостоен със званието "Почетен гражданин на Благоевград“.

Автор е и на книгата "С музиката в сърцето ми – 60 години с Представителен китаро-мандолинен оркестър "Пирински звуци“.






