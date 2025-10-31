ЗАРЕЖДАНЕ...
|Паметна плоча на композитора Георги Щерев Стоянов ще бъде поставена в кв. "Вароша"
Паметният знак ще бъде монтиран на външната страна на оградата на двора на Къща "Математика“ в кв. "Вароша“, където маестрото е живял в периода 1959–1973 г.
Решението подчертава значимостта на неговата личност и творчество и изразява признателността на благоевградската общественост към огромния му принос за развитието на музикалната и културна среда на града.
Маестро Георги Щерев Стоянов (1924–2017) е уважаван български диригент, музикант, оркестрант и преподавател, роден в тогавашната Горна Джумая.
Той посвещава над 60 години на Китаро-мандолинния оркестър "Пирински звуци“ към Народно читалище "Никола Вапцаров-1866“, възпитавайки поколения млади музиканти и оставяйки дълбока следа в културния живот на Благоевград. За своя принос е удостоен със званието "Почетен гражданин на Благоевград“.
Автор е и на книгата "С музиката в сърцето ми – 60 години с Представителен китаро-мандолинен оркестър "Пирински звуци“.
