Пак пияни и дрогирани по благоевградските пътища

© Неправоспособен 24-годишен мъж, управлявайки мотоциклет с несъобразена скорост се е блъснал в метална ограда. Инцидентът е от вчера, в района на с. Кочан, област Благоевград.



Дрегерът е отчел 1,20 промила алкохол. Пострадал е не само шофьорът, но и спътникът му. И двамата са били без каски.



По случая е образувано досъдебно производство.



В същия ден на ул. "Георги Андрейчин“ в Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е спрян мотоциклет без поставена регистрационна табела. И този водач е бил без книжка.



На 23-годишният мъж е направена проба за употреба на наркотични вещества, която е отчела положителен резултат.



Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. В хода на работата по случая, от органите на реда са намерени и иззети около 40 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис, гриндер и електронна везна в дома на задържания. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.