ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Пак пияни и дрогирани по благоевградските пътища
Дрегерът е отчел 1,20 промила алкохол. Пострадал е не само шофьорът, но и спътникът му. И двамата са били без каски.
По случая е образувано досъдебно производство.
В същия ден на ул. "Георги Андрейчин“ в Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е спрян мотоциклет без поставена регистрационна табела. И този водач е бил без книжка.
На 23-годишният мъж е направена проба за употреба на наркотични вещества, която е отчела положителен резултат.
Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. В хода на работата по случая, от органите на реда са намерени и иззети около 40 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис, гриндер и електронна везна в дома на задържания. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 89
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: