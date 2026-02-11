Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград представя на 13 и 26 февруари ексцентричната комедия "ПСИХО“ по култовата пиеса "Какво видя икономът“ от британския драматург Джо Ортън – една от най-провокативните и остроумни английски комедии на XX век.Режисьор на спектакъла е Николай Младенов – утвърдено име в съвременния български театър и носител на националните награди "Икар“ и "Аскеер“. След поредица успешни постановки на сцената на Сатиричен театър "Алеко Константинов“, той поема към ново предизвикателство – среща с неподражаемия черен хумор и социалната сатира на Ортън.Сценографията и костюмите са дело на Никол Трендафилова, музиката – на Мира Искърова, а пластиката – на Филип Миланов.В актьорския състав участват: Емил Марков, Албена Павлова, Даниел Пеев, Георги Манев, Катя Иванова и Йордан Върбанов."ПСИХО“ е вихрена, абсурдна и безпощадно смешна комедия на недоразуменията, развиваща се в психиатрична клиника. Едно уж рутинно интервю за работа се превръща в лавина от объркани самоличности, събличания и преобличания, неочаквани проверки и ситуации на ръба на скандала. В свят, в който "нормалното“ е относително понятие, границата между лекар и пациент започва опасно да се размива.Пиесата има и успешна филмова адаптация от 70-те години, затвърдила култовия ѝ статут и популяризирала характерния за Ортън безпощаден хумор и остра социална провокация. Макар животът на автора да завършва трагично, творчеството му продължава да вълнува сцените по целия свят със своята смелост и безкомпромисност.Публиката на Благоевград ще има възможност да гледа "ПСИХО“ на 13 февруари (премиера) и 26 февруари на сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров“.Билети – на касата на театъра и онлайн на dtblagoevgrad.com