Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За паднали камъни в Кресненското дефиле, предупредиха шофьори във FACEBOOK. 

По данни от очевидци затруднено е движението в района преди бензиностанция Карелия в посока Симитли-Кресна.

Карайте внимателно!