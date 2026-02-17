ЗАРЕЖДАНЕ...
Отново паднали камъни в Кресненското дефиле!
©
По данни от очевидци затруднено е движението в района преди бензиностанция Карелия в посока Симитли-Кресна.
Карайте внимателно!
Една фирма иска основен ремонт на двата Центъра за настаняване от...
17:42 / 16.02.2026
