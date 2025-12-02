Отмениха временната забрана за обществено ползване на пътния участък от село Железница, община Симитли към село Церово, община Благоевград.След извършени необходимите проверки и обезопасяване на засегнатата отсечка, движението по трасето е напълно възстановено и може да се осъществява свободно и безопасно както от моторни превозни средства, така и от пешеходци.Ръководството на Община Симитли изказва благодарност за проявеното търпение, разбиране и спазване на въведените ограничения по време на извънредната ситуация.