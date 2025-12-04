Поради неблагоприятната метеорологична прогноза за дъжд на 5 декември (петък), когато бе планирано официалното запалване на коледните светлини, информираме, че Празничният спектакъл се отлага.От Общината уточняват, че новата дата е 8 декември от 18:00 часа на площад "България“."Очакваме ви! Заедно да поставим началото на най-светлите празници!", допълват от Община Сандански.