Отлагат запалването на коледните светлини в Сандански
От Общината уточняват, че новата дата е 8 декември от 18:00 часа на площад "България“.
"Очакваме ви! Заедно да поставим началото на най-светлите празници!", допълват от Община Сандански.
