подземен паркинг под площад "Македония“ за следващия програмен период. Това обяви на брифинг кметът на Община Благоевград Методи Байкушев, предаде репортер на ФОКУС. По думите му това ще даде възможност на общинската администрация за осигури изцяло безвъзмездно финансиране за реализация на проекта.
"Решението се подготвя от няколко седмици. То беше взето след обсъждане с експертите от управляващия орган на програмата "Развитие на регионите“ на среща, която проведохме миналата седмица. На тази среща обсъдихме почти готовия работен проект, дейностите и финансовите параметри за изпълнението му. Разчетите, след като напредна значително проектирането, показаха, че за изпълнението на предвидените дейности се изискват повече от предвидените европейски средства, които са безвъзмездна финансова помощ по програмата "Развитие на регионите“. Това щеше да означава сериозно съфинансиране от страна на общината, тоест собствените приходи, които събираме всички ние заедно като граждани на Благоевград. Изначало идеята беше различна – да получим 100% или почти 100% безвъзмездно финансиране, но проектирането и точните разчети показаха, че това не е възможно“, обясни общинският кмет.
Методи Байкушев обяви, че заради това ще се търсят възможности за по-голямо безвъзмездно финансиране в следващия програмен период 2028 – 2034 г. От думите му стана ясно, че програмният период в момента се обсъжда на ниво Европейски съюз, като обещанието е, че при обсъждане и структуриране на програмите, ще се даде възможност да включат и общините.
"Важно е да се отбележи, че Община Благоевград не губи одобрените по този проект средства, тъй като програма "Развитие на регионите“ предвижда отделна ос за 10-те големи общини, където Община Благоевград е директен бенефициент и ако си спомняте, още от общественото обсъждане през април 2024 г., ние имаме и няколко резервни проекта. След отказа ни от този проект, ще се отвори нова процедура за кандидатстване със следващите проекти в списъка“, добави кметът на Благоевград.
Той допълни, че това решение от отлага приемането на решението за изработване на Подробен устройствен план, който принципно предвижда възможността за изграждането на подземен паркинг под площад "Македония“. Изработването на ПУП е съгласувано, без забележки, с Националния институт за паметници на културата и с Министерството на културата.
"Проектът е съвместим със статута на площада като паметник на културата, тъй като той не засяга архитектурата и паметника на Гоце Делчев, както като местоположение, така и като ансамбъл. За проекта има издадени становища от Регионалната инспекция по околната среда и водите, за липса необходимост от преценка на ОВОС, от РЗИ и Басейнова дирекция, включително са одобрени заложените проекти нива на шум и запрашване. Изработено е подробно хидро-геоложко проучване, което показва точно състава на пощата, както и количествата на водата. Състава на почвата и наличните подпочвени води са в количества, които позволяват да бъдат овладени и отведени, така че паркингът да не се наводнява. Решено е и отвеждането на отровните газове, които ще се отвеждат в страни, в посока реката, а не отгоре на площада, който ще запази характера си за притегателно място за благоевградчани, които обичат там да си пият кафето, да се разхождат и да извеждат децата си“, заяви Байкушев.
По думите му хидро-геоложкото проучване не показва и следи от археологически находки. Направени са два сондажа, на две различни места, с други думи няма технологична причини този сериозен проект да не се случи в бъдеще.
"Важно е да се уточни, че площад "Македония“ в Благоевград е проектиран с подземен паркинг още в далечната 1976 г. Може да видите извадка от градоустройствения план от тогава, където ясно се вижда входа на паркинга от към улица "Св. Иван Рилски“. Тогава идеята е била цялата пешеходна част на Благоевград да се превърне в подземен паркинг с входове от различни места – ул "Св. Иван Рилски“, ул. "Тодор Александров“. Идеята е показателна за това, че паркинг под площада е възможен и е исторически обоснован проект, който има всички предпоставки да бъде осъществен“, прибави кметът на Благоевград.
Методи Байкушев направи и уточнението, че преди няколко месеца е провел многочасова среща с представители на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в Благоевград. По време на срещата е бил представен идейният проект и са били обсъдени въпросите на Камарата на архитектите, които са били обобщени и предадени официално. На всички тези въпроси е бил даден подробен технологичен и проектантски отговор. Проектът е обсъден и на отделна среща с представителите на Камарата на строителите в България, както и в няколко срещи с различни бизнес браншове, включително и със собственици на заведения.
