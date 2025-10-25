Открий бъдещето си с "Career UP" в Благоевград!

© Facebook Заместник-кметът по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска откри иновативния формат Career UP, насочен към младежи и техните родители.



Събитието се провежда в зала "22 септември“ и продължава до 16:30 часа, като предлага разнообразни активности, насочени към успешен кариерен старт, запознаване с различни професии и уменията, които те изискват.



"Career UP е възможност младите хора да открият своите силни страни, а родителите – да научат как най-добре да ги подкрепят по пътя към професионалната реализация,“ посочи при откриването Боряна Шалявска.



Програмата включва:







- Кариерно интервю на живо с Димитър Тончев, готвач и лице на Лидл България, който сподели своя професионален път и даде съвети за успешна кариера.



-Съвети за родители – кариерните специалисти Гергана Раковска и Елена Анастасова от Фондация на бизнеса за образованието представят насоки как родителите могат да подкрепят децата си при избора на професия.



-1 on 1 срещи с кариерен консултант – участниците имат възможност за лични разговори с експерти, които помагат да се открият интересите и силните им страни.



- Палитра от кариерни възможности – информация за разнообразни професионални пътеки.



-Кариерен център в твоя град – Career UP предоставя данни за най-близкия център за безплатна подкрепа, личностно развитие и кариерно ориентиране на ученици в Благоевград.



-Събитието се организира от Лидл България в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието и със съдействието на Община Благоевград.