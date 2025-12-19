Методи Байкушев и директорът на Градска художествена галерия Иван Милушев откриха традиционната коледна изложба.
"Това малко кътче в Градска художествена галерия носи светлина. Усещането тук е за творчество от висока класа, творби, които ни носят смисъл“, каза кметът Методи Байкушев.
В експозицията тази година се представят 58 автори с общо 108 творби, обхващащи различни жанрове на изобразителното изкуство – живопис, графика и приложно изкуство.
Сред участниците са и творби на художници, които вече не са с нас, като Васко Иванов и Огнян Механджиев, чието изкуство продължава да вдъхновява.
Коледната изложба събира утвърдени имена, познати на благоевградската публика и много млади таланти. Сред тях са Ани Васева, Венци Терзцийски, Румен Дешев, Спас Цветков, проф. Емил Куков и Георги Ашиков.
Посетителите ще могат да разгледат изложбата до 14 януари 2026 г. Традиционната коледна изложба е част от празничния културен календар на Община Благоевград и ежегодно събира любителите на изкуството в града.
