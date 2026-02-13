ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха новородено бебе в чувал между два блока в София
Зловещият случай е от столичния квартал "Дружба" 1.
Криминалисти и полицаи работят по случая.
