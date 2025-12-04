ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха нови специализирани кабинети в детските градини в Разлог, Баня и Бачево
Специализиран екип от психолог, логопед, двама ресурсни учители, координатор и помощник на учителя ще подкрепя образователния процес и индивидуалните нужди на децата със СОП. Тяхната професионална грижа е ключова за създаването на спокойна и развиваща атмосфера и за това всяко дете да получи внимание и подход, съобразен с неговите потребности.
Новите специализирани кабинети са в следните детски градини:
- ДГ "Д-р Елиза Астинова“ – Ресурсен кабинет, Психологичен кабинет, Логопедичен кабинет- ДГ "Незабравка“ – Ресурсен кабинет, Логопедичен кабинет- ДГ "Детелина“ – Комбиниран кабинет (ресурсен, логопедичен, психологичен)- ДГ "Здравец“ – Комбиниран кабинет (ресурсен, логопедичен, психологичен)с. Баня- ДГ "Снежанка“ – Ресурсен кабинет, Логопедичен кабинетс. Бачево- ДГ "Минзухар“ – Комбиниран кабинет (ресурсен, логопедичен, психологичен)
Двата ресурсни кабинета в с. Баня и в ДГ "Незабравка“ са реализирани със средства, осигурени от фондация "Ан-Бо“ и "Ротари клуб Банско–Разлог“, а кабинетът в ДГ "Д-р Елиза Астинова“ е създаден по проект "Силен старт“, по който ДГ "Радост“ работи вече втора година. Благодарение на тяхната подкрепа тези пространства днес са реалност и вече помагат на децата да растат уверени и спокойни.
Новите кабинети и специализираният екип са важна стъпка към създаването на още по-добри условия за развитие, подкрепа и равни възможности за всяко дете.
