Отбелязваме 92 години от създаването на резерват "Баюви дупки – Джинджирица"
В наши дни резерватът обхваща площ от 2873,7 хектара в североизточната част на Национален парк Пирин. Основното му богатство са вековните гори от бяла и черна мура, които са и водещ мотив за обявяването му за защитена територия.
На територията на резервата са установени около 500 вида висши растения, сред които редки български ендемити като Йордановото зеле, Пиринската мащерка, урумовият и кожухаровият окситропис. Мястото е убежище и за множество защитени животински видове и редки птици, някои от които са реликти от ледниковата епоха.
Девет десетилетия по-късно "Баюви дупки – Джинджирица“ остава символ на последователните усилия за опазване на дивата природа и едно от най-ценните природни убежища в страната.
