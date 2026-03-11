ЗАРЕЖДАНЕ...
От минус 1 до 17 градуса днес в Благоевград
©
В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През повечето дневни часове ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Още от категорията
/
Започва ремонт на нарушени участъци от пътната настилка по бул. "Св. Димитър Солунски" в Благоевград
03.03
С тържествени събития в Благоевград ще бъдат отбелязани 148 години от Освобождението на България
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Встъпиха в длъжност двамата заместници на благоевградския областе...
20:46 / 10.03.2026
Съдът остави в ареста трима обвиняеми по дело за рекет и проститу...
16:15 / 10.03.2026
Обсъдиха мерки за облекчаване на трафика в района на Кресна около...
16:57 / 10.03.2026
Община Благоевград започна поетапна подмяна и допълване на съдове...
12:46 / 10.03.2026
Денят в Благоевград започва с температури около нулата, после ще ...
07:50 / 10.03.2026
Полицията: Сигналите за дронове на Летище "Васил Левски" не се по...
19:10 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.