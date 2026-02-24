От днес (24 февруари) Благоевград е домакин на шест поредни фестивални дни, посветени на фолклора, мюзикъла и оперетата.Началото ще постави фестивалът "От Добруджа до Пирин“, който в три последователни вечери ще събере на една сцена представители на три емблематични фолклорни области.На 24 февруари Ансамбъл "Добруджа“ ще представи впечатляващ спектакъл, вдъхновен от традициите на Добруджанския край.На 25 февруари Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“ – Плевен ще пренесе публиката във фолклорната област между Дунав и Стара планина.На 26 февруари фестивалът ще бъде закрит от емблемата на Благоевград – Ансамбъл "Пирин“, който ще подари на зрителите спектакъл, посветен на богатството на българското фолклорно изкуство. Съставът на ансамбъла ще вземе участие и в концертите на гостуващите формации.Всички концерти от фестивала "От Добруджа до Пирин“ ще започват от 19:00 часа в зала "Пейо Яворов“.Още на следващия ден, 27 февруари, започва фестивалът "Бродуей в Благоевград“, който ще предложи нови три дни, посветени на мюзикъла и оперетата.В 16:00 часа в залата на Камерна опера – Благоевград програмата ще бъде открита с мюзикъла "Класният се жени“.Същата вечер от 19:00 часа в зала "Пейо Яворов“ обичаният български джаз и поп изпълнител Васил Петров ще си партнира с Биг Бенд – Благоевград в концерта "Златните мелодии на Бродуей“.На 28 февруари Държавна опера – Варна ще гостува в Благоевград с мюзикъла "Аладин“, създаден по едноименния хитов анимационен филм на The Walt Disney Company, като спектакълът ще бъде представен от 19:00 часа в зала "Пейо Яворов“, а специално за детската публика е предвидено и дневно представление от 15:00 часа.Фестивалът ще бъде закрит на 1 март от 19:00 часа с оперетата "Царицата на чардаша“ на Камерна опера – Благоевград, произведение, което повече от век триумфира на световните сцени. Двете представления на Камерна опера – Благоевград ще се състоят в сградата на Операта и Читалището на площад "Македония“.Входът за всички събития е свободен, като публиката ще бъде допускана до запълване на местата в залите.Община Благоевград организира двата фестивала, за да обедини усилията на местните културни институти, като им даде сцена за изява и среща с широка публика. Чрез партньорството с Ансамбъл "Пирин“, Камерна опера – Благоевград, Биг Бенд – Благоевград и водещи национални състави се създава устойчива платформа за развитие на културния живот в града и за привличане на нови публики. Инициативата утвърждава стремежа на общинското ръководство изкуството да бъде достъпно за всеки, да достига до хора от всички възрасти и социални групи и да превръща Благоевград в оживен културен център.Събитията се организират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.