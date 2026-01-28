ЗАРЕЖДАНЕ...
От болницата в Разлог разкриха кои са тихите герои на нашето време
"За пръв път в живота си дарявам кръв. В името на нещо добро. В името на спасен човешки живот“, споделя Нели от Разлог.
Йордана Загорчина е от Банско, мениджър "Резервации“ в хотел: "Каузата е добра. Заслужава си. При положение, че е близо и имаме възможност, и сме здрави хора, не виждам защо да не помогнем.“
Михаил от Разлог дарява много пъти кръв, защото, според него, е правилното НЕЩО.
Алаксандрина е от Банско, на 38 година: "Винаги съм искала да го направя, но съм била възпрепятствана. Сега ми е близо и затова реших да го направя с ясното съзнание, че това е нещо добро.“
Кръводарителната акция се организира от МБАЛ "Д-р Асен Велев“ и Кръвен център Благоевград и преминава под вещото ръководство на д-р Валентин Кормев с дългогодишен опит в трансфузионна хематология.
"Кръводаряването е най-доброто, най-смелото, най-самоотверженото малко дело, което човек в днешно време може да направи. Сигурен съм, че хората, които даряват, се чувстват различно и имат възвишени чувства след кръводаряването. Чувстват се горди", сподели д-р Кормев.
В името на добрата кауза сред първите, които дариха кръв, беше управителят на МБАЛ "Д-р Асен Велев“ Разлог Магдалена Коцакова и част от администрацията на болницата.
И тя самата спомена, че се чувства горда, че е удовлетворена от кръводарителната кампания и от съпричастността на хората.
"Всеки здрав човек, щом се чувства добре, може и трябва да дарява кръв. Не трябва да чака момента, в който близък ще бъде опериран и ще има нужда от кръвни продукти. И това – да дариш кръв е част от личностната здравна култура и отговорност“, добави още д-р Кормев. -
Ръководството на МБАЛ "Д-р Асен Велев“ изказва искрена благодарност на всички, които се включиха в акцията и доказаха, че са дарители на живот и надежда за хора в критично състояние.
"Искам да се обърна към всички кръводарители и да им благодаря, защото това е акт на хуманност, който има истинска стойност – десетки спасени животи“, каза управителят на МБАЛ "Д-р Асен Велев “ Разлог" Магдалена Коцакова.
