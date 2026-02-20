От 27 февруари до 1 март фестивалът "Бродуей в Благоевград“ посреща в областния център магията на мюзикъла и оперетата.Началото на трите фестивални дни поставя в 16:00 часа на 27.02 - петък, в залата на Камерна опера и НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1866" домакинът Камерна опера – Благоевград, с мюзикъла "Класният се жени“. Спектакъл, в който младите пеят, танцуват, играят и разказват история, близка до тяхното ежедневие, с много хумор, музика и емоция.В същия ден от 19:00 часа пред публиката в зала "Пейо Яворов“ големият български джаз и поп изпълнител Васил Петров ще си партнира с Биг Бенд – Благоевград в концерта "Златните мелодии на Бродуей", който ще предложи изискана музикална разходка из най-емблематичните заглавия на световния мюзикъл и суинга.На 28 февруари - събота, в 19:00 ч. в зала "Яворов", Държавна опера – Варна представя създадения по едноименния хитов анимационен филм на Дисни мюзикъл "Аладин“.Саундтракът към филма е написан от майсторa на мюзикъла Алън Менкен, който печели за него две награди "Оскар“ – за оригинална филмова музика и за песента "A whole new world".Специално за детската публика Държавна опера – Варна и Община Благоевград организират дневно представление от 15:00 часа.На 1 март Камерна опера – Благоевград ще закрие фестивала с оперетата "Царицата на чардаша“ от 19:00 часа, която повече от век покорява сцените по света с блестяща музика, страст, хумор и възпламеняващия унгарски чардаш, пред които никой не остава равнодушен.Със силен солистичен състав, солисти на Камерна Опера – Благоевград, гост-солисти от Държавна Опера - Стара Загора и драматургията на Имре Калман, този спектакъл предлага истинско празнично преживяване.Събитието ще се състои в сградата на Операта и Читалището на пл. "Македония“.Входът за всички концерти е безплатен, публиката ще бъде допускана в залите до запълване на местата.