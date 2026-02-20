ЗАРЕЖДАНЕ...
От 27 февруари до 1 март фестивалът "Бродуей в Благоевград" посреща в областния център магията на мюзикъла и оперетата
©
Началото на трите фестивални дни поставя в 16:00 часа на 27.02 - петък, в залата на Камерна опера и НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1866" домакинът Камерна опера – Благоевград, с мюзикъла "Класният се жени“. Спектакъл, в който младите пеят, танцуват, играят и разказват история, близка до тяхното ежедневие, с много хумор, музика и емоция.
В същия ден от 19:00 часа пред публиката в зала "Пейо Яворов“ големият български джаз и поп изпълнител Васил Петров ще си партнира с Биг Бенд – Благоевград в концерта "Златните мелодии на Бродуей", който ще предложи изискана музикална разходка из най-емблематичните заглавия на световния мюзикъл и суинга.
На 28 февруари - събота, в 19:00 ч. в зала "Яворов", Държавна опера – Варна представя създадения по едноименния хитов анимационен филм на Дисни мюзикъл "Аладин“.
Саундтракът към филма е написан от майсторa на мюзикъла Алън Менкен, който печели за него две награди "Оскар“ – за оригинална филмова музика и за песента "A whole new world".
Специално за детската публика Държавна опера – Варна и Община Благоевград организират дневно представление от 15:00 часа.
На 1 март Камерна опера – Благоевград ще закрие фестивала с оперетата "Царицата на чардаша“ от 19:00 часа, която повече от век покорява сцените по света с блестяща музика, страст, хумор и възпламеняващия унгарски чардаш, пред които никой не остава равнодушен.
Със силен солистичен състав, солисти на Камерна Опера – Благоевград, гост-солисти от Държавна Опера - Стара Загора и драматургията на Имре Калман, този спектакъл предлага истинско празнично преживяване.
Събитието ще се състои в сградата на Операта и Читалището на пл. "Македония“.
Входът за всички концерти е безплатен, публиката ще бъде допускана в залите до запълване на местата.
Още от категорията
/
Фолклорният фестивал "От Добруджа до Пирин" обединява три знакови професионални ансамбъла на сцената в Благоевград
18.02
Спират движението на автомобили по част от улиците в Благоевград, заради отбелязването на 153 години от смъртта на Левски
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Започват консултациите за състава на РИК - Благоевград
19:27 / 19.02.2026
Кметът на Благоевград: Парк "Македония" вече е наш, а всички дела...
13:20 / 19.02.2026
Четирима пострадали, сред които 2-годишно дете и 9-месечно бебе, ...
11:29 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.