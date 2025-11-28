ЗАРЕЖДАНЕ...
От 15 декември се възстановява автобусната линия Благоевград – Картала с нова цена на билета
©
Автобусът ще тръгва всяка събота и неделя от спирка "Младежки дом“ в 7:30 ч. и в 15:00 ч..
Според приетото днес от Общински съвет – Благоевград предложение на управителя на ОП "Благоевград – Еко транспорт“ Алексъндър Коюмджиев цената на билета до курортната местност през този сезон е 7,78 лв. (4.00 евро).
Цената гарантира редовен транспортен достъп до Картала и междинните точки и осигурява безопасно и надеждно пътуване, особено в планински условия.
Цената на билета от началната спирка Благоевград до междинните спирки е както следва:
- до "Воденицата“ – 1,20 лв.;
- до "Орбита“ - 2,93 лв.;
- до "Арабска махала“ и до "Бистрица“ – 3,91 лв.;
- до Влаховци – 4,89 лв.;
- до "Горското“ – 7,82 лв.;
- до "Бодрост“ и до "Картала“ – 7,82 лв.
Припомняме, че линия Благоевград – Картала бе разкрита през 2024 г. , с цел осигуряване на транспорт до курортната местност за зимни спортове, туристически разходки и отдих на жителите и гостите.
Новият автобус разполага с багажник, който побира до 4 велосипеда, а през зимния сезон може да се използва за ски.
Още от категорията
/
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
10:50
Доц. Щерьо Ножаров: В Бюджет 2026 има прекомерен дефицит и увеличение на нетните първични разходи
26.11
Кметът на Благоевград предупреди за опасно време! Свиква извънредно заседание на щаба по бедствия и аварии
26.11
Областният управител на Благоеврад свика извънредно заседание, заради очакваните дъждове в региона
26.11
Две от най-старите детски площадки в ж.к. "Струмско" се превръщат в модерни зони за игри и спорт на открито
25.11
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
23.11
Благоевградският окръжен съд осъди на 20 години затвор 43-годишен мъж от Разлог за убийство и опит за убийство
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Проливните дъждове причиниха значителни щети във всички населени ...
18:15 / 27.11.2025
В четири общини в Благоевградска област е обявено бедствено полож...
17:10 / 27.11.2025
Със специална церемония на 15 декември Благоевград отличава най-д...
17:05 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.