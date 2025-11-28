От 15 декември се възстановява автобусната линия Благоевград – Картала. Тя ще се изпълнява от закупения преди година нов 20 – местен автобус, който ще се движи със зимно разписание - от 15 декември до 30 март.Автобусът ще тръгва всяка събота и неделя от спирка "Младежки дом“ в 7:30 ч. и в 15:00 ч..Според приетото днес от Общински съвет – Благоевград предложение на управителя на ОП "Благоевград – Еко транспорт“ Алексъндър Коюмджиев цената на билета до курортната местност през този сезон е 7,78 лв. (4.00 евро).Цената гарантира редовен транспортен достъп до Картала и междинните точки и осигурява безопасно и надеждно пътуване, особено в планински условия.Цената на билета от началната спирка Благоевград до междинните спирки е както следва:- до "Воденицата“ – 1,20 лв.;- до "Орбита“ - 2,93 лв.;- до "Арабска махала“ и до "Бистрица“ – 3,91 лв.;- до Влаховци – 4,89 лв.;- до "Горското“ – 7,82 лв.;- до "Бодрост“ и до "Картала“ – 7,82 лв.Припомняме, че линия Благоевград – Картала бе разкрита през 2024 г. , с цел осигуряване на транспорт до курортната местност за зимни спортове, туристически разходки и отдих на жителите и гостите.Новият автобус разполага с багажник, който побира до 4 велосипеда, а през зимния сезон може да се използва за ски.