Шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел "Благоевград“ при км 98 на АМ "Струма" в посока Кулата.

Осветлението на съоръжението не работи. Екипи на електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването.