|Осветиха параклиса "Св. Иван Рилски" на Коматинските скали
Тържественият водосвет бе извършен от Агатополския епископ Йеротей от Рилски манастир в съслужение с отец Спас Веселински. Святото място бе изпълнено с вяра, благослов и духовност, а храмовият празник събра стотици миряни, които с радост и признателност станаха част от освещаването на новопостроения параклис.
На събитието присъстваха кметът на Община Симитли Апостол Апостолов – основен ктитор на храма, народният представител Стефан Апостолов, депутатът от хасковска област Георги Станков, заместник-кметът Маруся Филатова, директорът на СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ – Симитли, кметове на населени места, общественици и десетки жители и гости на общината.
Основите на параклиса бяха положени през 2021 година от кмета на Симитли, общински съветници и приятели. Идейният проект е дело на художника Николай Кашев. Мястото не е избрано случайно - според старо предание, преди да се отправи към Скрино, Св. Иван Рилски преспива на Коматинските скали и по хребета им стига до там, а по-късно основава и Рилската света обител. В чест на това събитие новият параклис носи неговото име.
Празничната атмосфера бе допълнена от вкусен курбан, приготвен от Иван Пилев от Симитли, а местният музикант Монката, въпреки гъстата мъгла, успя да вдигне градуса на настроението. Сред усмивки и празнични хора присъстващите отбелязаха с радост този важен за местната общност духовен празник.
С освещаването на новия параклис в подножието на Коматинските скали в село Брестово, Симитли не просто добавя още едно свято място на своята територия – тя съхранява жива паметта, вярата и духовните корени на българския народ.
