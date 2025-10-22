ЗАРЕЖДАНЕ...
|Остават броени дни до най-вкусния празник в Симитлийско
На 24 октомври, от 18:00 часа, в Картинната галерия ще се състои празник, посветен на младите и талантливи хора на общината. На чаша вино и с ароматни брежански кестени ще бъде представен филмът на младия оператор и режисьор Станислав Иванов – "Баба Райна – огънят на традициите“, посветен на живото съкровище на Брежани – Райна Гюрова.
Присъстващите ще се насладят и на демонстрация на традиционни носии от Ракитна и Брежани, представена от младия колекционер Илиян Атанасовски.
Вечерта ще бъде изпълнена с вдъхновение, емоция и гордост от младите хора, които сърцато пазят и продължават българските традиции.
На следващия ден – 25 октомври, от 11:00 часа, в село Брежани ще започне дългоочакваният и обичан празник на брежанския кестен – най-вкусният празник в общината.
Гостите ще могат да се насладят на: богата кулинарна изложба с традиционни ястия и специалитети с кестени; печени кестени по италиански и концертна програма с участието на: Ансамбъл за народни песни при читалище "Добри Войников – 1856“ – Шумен; Христо Ковачки; Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Пиринска китка“ – Благоевград; КУД "Гоце Делчев“ от гр. Делчево, Република Северна Македония; Ансамбъл "Гайтан“; Мъжка фолклорна група "Кабадалии“; "Пиринско тройче“; Йордан Николов и оркестъра на Пухи.
Очакват ви много музика, танци, аромати и емоции, както и традиционното дълго и красиво общо хоро, което ще обедини участници и гости в духа на българската обич и сплотеност.
