Полицейски служители на 02 РУ-Благоевград работят по получен сигнал за това, че около 17:05 часа на 23 март на черен път в района на ж.к. "Струмско“ в град Благоевград на двама непълнолетни младежи от Благоевград са нанесени удари с ръце и крака и са отправени заплахи от четири непознати за тях лица.Те отнели чанта, мобилен телефон, маратонки и портмоне със сумата от около 50 евро от единия младеж и мобилен телефон и портмоне със сумата от около 10 евро от другия младеж.За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.