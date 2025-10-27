ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Едната от тях е предназначена за открита скара и напитки, ведно с навес и е с площ 16.50 кв. м. Крайната предложена цена за обекта за 47 дни бе 2512.62 лева.
Другата къщичка, която бе спечелена по време на търга, е предназначена за сладкарски изделия, топла храна без скара, пакетирани храни и напитки. Тя е с площ 8.75 кв. м и бе отдадена за 1332,45 лева.
Стъпката за наддаване, определена от комисията бе 8%.
Коледно-новогодишният базар ще се проведе от 21 ноември 2025 г. до 6 януари 2026 г. на подплощадното пространство на пл. "Георги Измирлиев – Македончето“.
Проведеният търг е част от подготовката на Община Благоевград за организиране на едно от най-очакваните събития през зимния сезон, а именно Коледно-новогодишният базар, който традиционно събира гости и жители на града.
Атрактивните "коледни къщички“ ще бъдат разположени и ще допринесат за създаването на празнична атмосфера и оживление в центъра на Благоевград.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: