|Ортопед: Продължителната работа на бюро може да причини хронична болка, мускулен дисбаланс и скованост в ставите, особено на врата, раменете и китките
Според Hindustan Times, д-р Ашиш Митал, директор и ръководител на отделение – Катедра по ортопедия и ставна смяна, артроскопия и спортни травми, болница в Дехрадун, описа как работата на бюро обикновено води до хронична болка, мускулен дисбаланс и намалена подвижност на ставите. "Продължителната работа на бюро може незабелязано да влоши хроничната болка, мускулния дисбаланс и сковаността в ставите, особено на врата, раменете, гръбначния стълб, бедрата, коленете и китките“, каза д-р Митал пред Health Shots.
Как седенето на бюро влияе върху здравето на ставите
Липсата на движение по време на работно време намалява кръвоснабдяването и смазването на ставите, казва д-р Митал. С течение на времето това увеличава риска от скованост и преждевременна дегенерация.
Прегърбената стойка влошава ситуацията. Прегърбването над гърба, навеждането на врата или кръстосването на коленете допълнително увеличава натиска върху ставите и ускорява болката.
Дългосрочни проблеми със ставите, свързани със седенето
Типични условия, с които се сблъскват служителите на бюро, са:
- Честа скованост на врата и раменете
- Повтаряща се болка в долната част на гърба
- Стегнати бедра с ограничено движение
- Напрежение в коляното поради неправилна стойка при седене
- Болка в китката и ръката поради често писане или използване на мишка
Освен това, слабите коремни мускули и стегнатите задни бедрени мускули – типични за лежерните – нямат стабилност, което налага още по-голямо натоварване на ставите.
Превантивни мерки за защита на ставите
Д-р Митал отдава голямо значение на превенцията. Някои полезни мерки са:
- Извършване на редовни упражнения, включващи разтягане
- Използване на ергономични столове и бюра
- Правене на кратки почивки за ходене на всеки час
- Практикуване на правилна стойка при седене
"Дългосрочните проблеми могат да бъдат избегнати, като посетите ортопедичен специалист или физиотерапевт веднага щом се появи дискомфорт“, посъветва той.
Разширена грижа за тежки ставни увреждания
За хора, чиито проблеми със ставите вече са се влошили значително, може да се наложи медицинска намеса. Операцията за смяна на стави се е доказала като полезна, предлагайки на пациентите облекчение от хроничната болка, предаде News18.
"Тези процедури са се развили и са станали по-сложни през последните няколко години, като опции като роботизирана смяна на стави с помощта на ръка позволяват по-добра точност, по-малко болка след операцията и по-бързо възстановяване“, поясни д-р Митал.
Сега, когато работата на бюро е новото нормално, специалистите призовават професионалистите да придобият превантивни навици рано. Предотвратяването на проблеми със ставите сега, според тях, е от решаващо значение за запазване на активността и липсата на болка по-късно в живота.
