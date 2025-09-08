ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Организирано е реверсивно движение в района на Симитли,
По думите му през днешния ден е създадена много сериозна организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на МВР.
"Очакваме към обяд и следобедните часове движението да се натовари значително. През уикенда особено натоварено беше движението към Гърция. В Кресненското дефиле имаше сериозни затруднения за движението. Днес там е организирано реверсивно движение в района на Симитли, където са осигурени две ленти в посока към София. Като обходен маршрут може да се използва преминаването през ГКПП "Илинден" и Гоце Делчев, където движението е значително по-малко", допълниха от "Пътна полиция".
"От 14:00 часа започва ограничаване на движението на товарни превозни средства над 12 тона по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма". От 12:00 до 20:00 часа движението им ще е преустановено с оглед на облекчаване на трафика на другите превозни средства и повишаване на пропускливостта", допълни Близнаков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 27
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
Поредно голямо задръстване: Избягвайте Кресненското дефиле!
10:04 / 06.09.2025
Огромно задръстване към България на на ГКПП "Кулата"
14:58 / 06.09.2025
Почетен караул и исторически очерк за Съединението в Кюстендил и Дупница
09:55 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: