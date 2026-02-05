Днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина. В западните и централните райони на Северна България, както и в западната част на Горнотракийската низина ще има поледици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури в западните и централните райони на Северна България, където ще е тихо, ще бъдат между 0° и 2°, а в останалата част от страната – предимно между 5° и 10°, в София – около 5°, съобщават от НИМХ.В планините ще бъде облачно, над 1600-1800 метра с валежи от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.Почти цяла България е предупредена с жълт и червен код за обилни валежи.за значителни количества валежи важи за южната част на областите Смолян и Кърджали. Местните власти обявиха, че предприемат превантивни мерки и ще се извършва постоянно наблюдение на речните нива. Поддържа се и връзка с дежурни екипи по общини.е обявен за областите Хасково, Стара Загора и Сливен, където също се очакват валежи от дъжд.за интензивни валежи са в сила за различни части на страната. В западните и централните части на Северна България ще има поледици.