Оранжев код за лошо време днес в Благоевград
В планините ще бъде облачно, над 1600-1800 метра с валежи от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Почти цяла България е предупредена с жълт и червен код за обилни валежи. Червен код за значителни количества валежи важи за южната част на областите Смолян и Кърджали. Местните власти обявиха, че предприемат превантивни мерки и ще се извършва постоянно наблюдение на речните нива. Поддържа се и връзка с дежурни екипи по общини.
Оранжев код е обявен за областите Хасково, Стара Загора и Сливен, където също се очакват валежи от дъжд. Предупреждения от по-ниска степен за интензивни валежи са в сила за различни части на страната. В западните и централните части на Северна България ще има поледици.
