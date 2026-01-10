Оранжерия е изгоряла при пожар в село Баланово. По данни насигналът е подаден за възникнал пожар в оранжерии в землището на селото.На мястото незабавно са изпратени два противопожарни автомобила с петима служители на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница. При пристигането си екипите са установили, че гори една оранжерия.При инцидента е унищожена оранжерия с площ около 60 квадратни метра, както и четири хладилника и амбалаж. Благодарение на бързата реакция на пожарникарите са спасени две съседни оранжерии.