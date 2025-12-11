ЗАРЕЖДАНЕ...
Определиха номинациите за "Спортист на годината" 2025 г. в Благоевград
Претендентите ще бъдат наградени в следните категории: "Спортисти в неравностойно положение“, "Феърплей“, "Заслужили спортни дейтели и посланици на спорта в Благоевград по света", "Десетте най-добри спортисти“, "Юноши и девойки до 18 години“, "Треньор на годината“, "Отбор на годината“, "Спортист на годината – "Любим спортист на Благоевград", "Десетте най-добри спортисти на Благоевград "Мъже и жени“, "Спорт с кауза“.
Ето и номинираните спортисти по азбучен ред:
КАТЕГОРИЯ "МЪЖЕ И ЖЕНИ"
Валерия Андреева - Боксов клуб "Ротунда бокс"
Васил Стоянов - МСК "Еър макс рейсинг“
Денис Узунов – СКА "Спартак“
Кирил Илиев – Кикбокс клуб "Скаптопара“
Любомир Бакалски - Таекуон-до клуб "Фолкън".
Мартин Мишев – ГСК "Пирин Благоевград - 2011“.
Михайло Волков – Спортен клуб "Ипон - зенит"
Никол Стоименова - ГК "Любчо Солачки“
Николай Митов- СК "Самбо Дети“
Николай Петков – Таекуон-до клуб "Фолкън"
КАТЕГОРИЯ "ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ ДО 18 ГОДИНИ“
Божидара Борисова – ПК " Пирин "
Валери Тодоров - Боксов клуб "Пирин“
Данаил Милчев - Спортен клуб "Ипон - зенит"
Ивайло Пирински - СК "ГД спорт“
Ирен Давидкова - ПК "Пирин“
Йоан Паланкалиев - СК "Самбо Дети“
Любомир Станоев - ГК "Любчо Солачки“
Мартин Стоилов – Спортен клуб "Ипон - зенит"
Наско Миков – ГСК "Пирин Благоевград - 2011“
Нели Тодорова – Таекуон-до клуб "Фолкън"
До 23.59 ч. на 14 декември жителите на областния център могат да дадат своя вот за "Любим спортист на Благоевград“ на следния линк тук!
Церемонията "Спортист на годината“ 2025 г. ще се проведе на 15 декември от 18.30 часа в зала "П. Яворов“.
