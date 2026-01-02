Времето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. През изминалото денонощие има данни за няколко инцидента.В момента се прави нов опит да бъде евакуирана с хеликоптер жена с измръзвания на пръстите на краката от хижа "Иван Вазов" в Рила.Спасителите се опитали в четвъртък да я евакуират с хеликоптер, но това не се осъществило заради лошото време. Сега се прави нов опит, защото иначе акцията ще продължи повече от 12-13 часа, а при толкова студено време това е опасно и за спасителите, обясниха от ПСС. Освен този случай в Рила, човек със съмнения за инсулт е бил евакуиран с хеликоптер от района на връх Жълти бряг над Казанлък.Температурите са отрицателни - около -10 градуса, като облачността е висока. На много места има силен и бурен вятър. Хората трябва да са предупредени, че има много голяма опасност от измръзвания, защото с вятъра усещането е за още по-ниски температури, посочиха от ПСС.От спасителната служба съветват туристите да са много добре подготвени с дебели и топли дрехи, обувки, чорапи и ръкавици, с топли напитки и допълнителни батерии, да тръгват навреме, да са планирали добре маршрутите си, да не отиват на всяка цена, за където са планирали да тръгнат, ако условията са влошени.Много е студено и се очаква през уикенда да е още по-студено и ветровито, казаха още от ПСС. Въпреки тънката снежна покривка, на места има навявания, които могат да създадат опасност от лавини.