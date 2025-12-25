ЗАРЕЖДАНЕ...
Опасно време! Жълт и оранжев код за силен снеговалеж
© НИМХ
Днес ще бъде облачно и с повсеместни валежи. В северозападната част от страната, Предбалкана и по високите полета в Западна България ще вали сняг. По планинските проходи на Стара планина, както и по високопланинските пътища в Южна България ще има навявания и виелици. Дъждът ще преминава в сняг и в Централна Северна България и Лудогорието.
В останалата част от страната валежите ще са от дъжд. В централните северни и североизточни райони ще има условия и за поледици. На много места, главно в западната половина от страната, валежите ще са значителни по количество. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Застудяването ще продължи и температурите към 14 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните, в София – около 0°.
В планините ще бъде облачно и с обилни снеговалежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.
Още по темата
/
Meteo Balkans алармира: Очаква ни усложнена пътна обстановка и солидна снежна покривка, а села в Рила и Пирин може да останат без ток
24.12
Meteo Balkans предупреди: Идват интензивни снеговалежи и поледици, по-добре отложете пътуванията!
23.12
Още от категорията
/
Започнаха репетициите на нов спектакъл в благоевградския театър! Премиерата ще е през февруари
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Заради наплива от туристи: Жандармеристи от София помагат на коле...
17:26 / 24.12.2025
Коледен дух и рев на мотори изпълниха улиците на Благоевград навр...
14:13 / 24.12.2025
НИМХ с прогнозата за 25 декември: Валежите в Благоевград продължа...
13:41 / 24.12.2025
Възрастен мъж загина при пожар в района на Благоевград
11:38 / 24.12.2025
Методи Байкушев: Очаква се границите на снеговалежа да останат на...
10:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.