Окръжен съд-Благоевград взе мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняем за държане, производство и разпространение на наркотични вещества
Според съда, въпреки че разследването е в началния си етап, събраният доказателствен материал е достатъчен, за да се направи извод, че мъжът е съпричастен към извършването на инкриминираното деяние.
Налице са и останалите предпоставки по чл. 63 от НПК за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“, а именно реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление. Касае се за лице, което е многократно осъждано. Следва да се отбележи също, че обвиняемият е в активна възраст, не е семейно и професионално ангажиран, поради което съдът споделя разбирането на прокурора, че съществува реална опасност същият да предприеме действия за укриване, с цел избягване на наказателна отговорност.
На П. П. е повдигнато обвинение за това, че на 13.02.2026 г., в апартамент, в гр. Благоевград, без да има надлежно разрешително, изискващо се съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, е държал прекурсори, съоръжения и материали за производство на наркотични вещества и е произвел, преработил и държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - метамфетамин с бруто тегло 6,8 грама, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив.
Определението на Благоевградския окръжен съд може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София.
