Окръжен съд-Благоевград потвърди присъда за противозаконно проникване в чуждо МПС

© Състав на Благоевградския окръжен съд потвърди присъда на Районен съд-Разлог, с която 40-годишен мъж е признат за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление на 01.01.2022 г. около 05.00 часа, в гр. Банско, в склад, собственост на дружество с ограничена отговорност, противозаконно проникнал в две чужди моторни превозни средства-товарни автомобили, без съгласието на собствениците им.



На подсъдимия е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца при първоначално определен "строг“ режим на изтърпяване на наказанието.



Тъй като към датата на деянието подсъдимият е бил осъждан, съдът е определил да изтърпи едно общо наказание измежду наказанията наложени му с присъди от Районен съд-Разлог и Районен съд Велики Преслав в размер на най-тежкото от тях, а именно: "лишаване от свобода" за срок от 10 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.



Благоевградският окръжен съд намери за правилна и законосъобразна присъдата на Районен съд Разлог и я потвърди изцяло.



Решението на Благоевградския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.