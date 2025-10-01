ЗАРЕЖДАНЕ...
|Окръжен съд-Благоевград потвърди присъда за противозаконно проникване в чуждо МПС
На подсъдимия е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца при първоначално определен "строг“ режим на изтърпяване на наказанието.
Тъй като към датата на деянието подсъдимият е бил осъждан, съдът е определил да изтърпи едно общо наказание измежду наказанията наложени му с присъди от Районен съд-Разлог и Районен съд Велики Преслав в размер на най-тежкото от тях, а именно: "лишаване от свобода" за срок от 10 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.
Благоевградският окръжен съд намери за правилна и законосъобразна присъдата на Районен съд Разлог и я потвърди изцяло.
Решението на Благоевградския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
