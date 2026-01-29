Окръжен съд – Благоевград потвърди определение на Районния съд в Благоевград, с което е отказано изменението на мярката за неотклонение "домашен арест“ в по-лека спрямо обвиняем за кражба.Въззивният съд прие, че от събраните по делото доказателства продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Съдът счете, че опасността от укриване не е реална, но рискът от извършване на друго престъпление е налице.На 47-годишния мъж е повдигнато обвинение за това, че в периода от 08.10.2025 г. до около 08:30 ч. на 10.10.2025 г., в гр. Благоевград, от фасадата на южната стена на сградата "Студентски център“ към Американския университет в България, е отнел чужди движими вещи – 26 броя метални пластини – държачи и 2 броя листове фолио. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив, след като обвиняемият е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода за срок не по-малък от една година.Определението на Окръжен съд – Благоевград е окончателно.