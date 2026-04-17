Продължава организацията на изборния процес в Първи многомандателен избирателен район – Благоевград, предаде репортер на ФОКУС.

Предаването на книжата и материалите, необходими за произвеждане на изборите на 19 април, към СИК-овете във всички общини ще става в пръсъствието на по 1 член на РИК – Благоевград във всяка една от 14-те общини в Благоевградска област.

Те ще получат бюлетините, останалите книжа и материали, а устройствата за машинно гласуване ще се движат със специален конвой от полицейска охрана.

По предварително съгласуван с Районната избирателна комисия график, те ще чакат пред избирателните секции да бъдат предадени на председателите на секции, за да могат да бъдат инсталирани от техниците на фирмата, която организира машинното гласуване, да се провери тяхната изправност, след което да останат под охрана в изборната секция.

Колко секции ще има в Благоевградска област и в колко от тях ще може да се гласува с машина?

В неделния ден в Благоевградска област врати ще отворят 580 секции, като в 441 от тях ще се гласува с машини.

Жалби и сигнали

До този момент Районна избирателна комисия – Благоевград е разгледала два сигнала с характер на жалби. И двата са отхвърлени с решение на РИК – Благоевград, съобщи адв. Мартин Бусаров, председател на комисията. Има постъпил още един сигнал, който предстои да бъде разгледан.

Смяна на членове на СИК-овете

Секционните избирателни комисии в Благоевградска област са укомплектовани напълно. Няма драматични промени в съставите, както на предходните избори. До момента около 300 са заменените членове в комисиите. Само през вчерашния ден около 70 човека са се отказали от участие в СИК-ове, като на тяхно място вече са назначени нови членове. Единици са секциите, в които някои от партиите все още не са посочили свои представители. Това са подвижните секции, тези в лечебни заведения и места за задържане.

Смени по искане на ЦИК

В две секции, които се намират на територията на Община Белица от ЦИК са изпратили писмо до РИК, с което са дали указания да се извършат промени. Причината е, че лицата, които са били назначени в състава на тези две секции, са същите, които бяха забелязани при преглед на видеонаблюдението в една от злополучните секции, описани в решението на Конституционния съд. Съответно те вече не изпълняват никакви функции по организация на изборите.