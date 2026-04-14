Заради забавяне в София закъсня пристигането на бюлетините и изборните книжа в Благоевградска област. Това съобщи пред журналисти областният управител на Благоевград Николай Куколев, предаде репортер на ФОКУС.

До транспортирането им към всичките 14 общини в област Благоевград изборните книжа и хартиените бюлетини ще се съхраняват в в помещение до "Музей на водата“ Благоевград.

През утешния ден изборните материали ще бъдат разпределени за всяка една от общините, а в четвъртък ще отпътуват по двете направление – едното по поречието на река Струма, а другото по поречието на река Места.

Общинските администрации ще получат от Областна администрация - Благоевград и ролките със специализирана хартия за машинно гласуване. Създадена е специална организация за превозването, като процесът ще бъде охраняван от служители на ОД на МВР-Благоевград.

Областният управител Николай Куколев обясни, че са били проведени срещи със секретарите на общините относно цялостната организация.

"Надяваме се всичко да е нормално и членовете на СИК в изборния ден да са подготвени и да си свършат работата. Най-важната работа е в техните ръце“, каза още той.

Николай Куколев добави, че тази година бюлетините и изборните книжа ще се предават в парк "Македония“ след приключване на изборния ден. Общият брой на хартиените бюлетини за област Благоевград е около 270 хил., стана ясно от думите на областния управител.