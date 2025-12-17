Сподели close
Огромна панделка украси Община Благоевград за предстоящите празници, предаде ФОКУС.

Красивото червено украшение е част от цялостната концепция за тазгодишната коледно-новогодишна украса в областния център. 

Освен панделката, благоевградчани и гостите на града се радват на голяма светеща елха, също украсена с панделка, огромен Дядо Коледа, пощенска кутия за писма до белобрадия старец и други.

Рагледайте галерията ни със снимки!