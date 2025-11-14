ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограниченията на АМ "Струма" започват от утре и ще продължат до 21 ноември
©
От утре - 15 ноември, до 21 ноември ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от км 0 до 37-и км от АМ "Струма“ в областите София и Перник.
От 15 до 21 ноември от 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. "Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната пътноподдържаща техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.
От 17 ноември /понеделник/ до 21 ноември между 8 ч. и 16 ч. дейности за подобряване на отводняването ще се изпълняват в участъка от км 0 до 10-и км в двете платна за движение на АМ "Струма“ на територията на Софийска област. Ограничен ще е достъпът до аварийната лента, а превозните средства ще преминават в активната и скоростната лента.
От 17 до 21 ноември, между 7:30 ч. до 17 ч. за геодезическо заснемане, във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка, поетапно ще се ограничава движението и в двете посоки по изпреварващите ленти от 37-и до 56-и км на АМ "Струма“ в област Кюстендил. Превозните средства ще са пренасочени в активната лента.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кметът на Благоевград: Дори един загинал пешеходец е твърде много...
17:01 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.