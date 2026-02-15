На 17 февруари от 10:00 ч. ще се състои официалното откриване на разширената и обновена база на II ОУ "Димитър Благоев“ в Благоевград.Учениците вече се обучават в модернизирана среда след успешно реализиран проект на Община Благоевград.С ремонта е създадена възможност за преминаване към едносменен режим на обучение.Проектът "Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на Второ основно училище "Димитър Благоев“ №BG-RRP-1.007-0227-C01“ е на стойност 2 240 886,71 евро и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Next Generation EU, по Механизма за възстановяване и устойчивост.Обновяването е част от последователната политика на Община Благоевград за подобряване на образователната инфраструктура и осигуряване на по-добри условия за децата.